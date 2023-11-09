Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский: Нужно предлагать человеку именно тот набор страховых продуктов, который необходим ему именно сейчас

21:51

Ключевая идея новой стратегии Сбера до 2026 года — человекоцентричность, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на круглом столе Всероссийского союза страховщиков «Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023» Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. По его словам, эта идея будет актуальной для всех направлений работы Сбера. В ходе дискуссии обсуждалась цифровизация и внедрение инноваций в страховании, трансформация бизнес-моделей страховщиков и их партнеров, взаимодействие экосистем и классических страховщиков, а также интеграции с технологическими площадками.

Как считает Вестеровский, что экосистемы удобны с точки зрения использования сервисов, но задача компаний сегодня - чувствовать клиентов и предлагать набор сервисов, нужный им именно сейчас. «Предвосхищать потребности клиентов нам очень помогает искусственный интеллект, - отметил Руслан Вестеровский. - Мы используем огромный массив данных, что позволяет максимально точно собрать предложения по минимальной стоимости. У людей всегда должен быть выбор из максимального разнообразия партнёров в единой экосистеме. И при этом здорово, когда есть конкуренция, когда все предлагают лучшие решения. Мы смотрим, что у кого получается лучше и уже делаем предложение. Наш клиент — человек — от этого только выигрывает».