Представитель ЦАХАЛ заявил, что прекращения огня нет, сражение продолжается

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, речь о прекращении огня не идет. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Боевые действия продолжаются, прекращения огня нет. Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться», — сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии добавил, что гуманитарный коридор, дающий возможность жителям севера сектора переместиться на юг, продолжает работу, а сама операция расширяется.