Представитель ЦАХАЛ заявил, что прекращения огня нет, сражение продолжается
21:15 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Боевые действия продолжаются, прекращения огня нет. Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться», — сказал он на вечернем брифинге.
Представитель армии добавил, что гуманитарный коридор, дающий возможность жителям севера сектора переместиться на юг, продолжает работу, а сама операция расширяется.
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