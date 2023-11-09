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Представитель ЦАХАЛ заявил, что прекращения огня нет, сражение продолжается

21:15 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, речь о прекращении огня не идет. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Боевые действия продолжаются, прекращения огня нет. Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться», — сказал он на вечернем брифинге.

Представитель армии добавил, что гуманитарный коридор, дающий возможность жителям севера сектора переместиться на юг, продолжает работу, а сама операция расширяется.

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