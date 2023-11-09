За последний месяц в РФ вдвое выросла заболеваемость COVID-19 - Попова

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что ее пик зависит от праздников, каникул и миграционных процессов.

«Очень быстро растет [число заболевших] ковидом, за последние четыре недели мы видим удвоение заболеваемости», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».