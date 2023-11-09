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Спикер парламента Грузии рассказал, к чему бы привели санкции против России

23:15 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП Грузии на душу населения сократился бы наполовину, если бы республика ввела санкции против РФ. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Если бы мы ввели санкции против России, сегодня наш внутренний валовой продукт на душу населения был бы не $7,6 тыс., а половина [от этого показателя]. Сегодня в Грузии, возможно, мы имели бы „горячий“ конфликт, а не ту ситуацию, которая есть сейчас», — сказал Папуашвили.

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