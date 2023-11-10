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НОВОСТИ

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

09:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — отметил он.

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