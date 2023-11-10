Россиянка подтвердила информацию о готовящейся эвакуации российских граждан из Газы
09:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка РФ Елена Радван подтвердила, что вместе с другими соотечественниками готовится к эвакуации из сектора Газа.
«Да, сейчас поедем на границу. Я поеду со своим сыном, надеюсь, пропустят», — сказала Радван по телефону корреспонденту ТАСС.
Ранее портал Rafah Online опубликовал списки граждан иностранных государств, которые, по его сведениям, должны покинуть палестинский анклав через КПП «Рафах» 10 ноября. В списке 85 россиян.
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