Венесуэла ведет секретные переговоры с США — Мадуро

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна ведет секретные переговоры с США, которые возглавляет председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес.

«Председатель Национальной ассамблеи <…> Родригес руководит диалогом с США, это секретный диалог, пожалуйста, не говорите это публично», — заявил в четверг президент на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что Родригес также является руководителем мирных переговоров с крайне правыми партиями, объединенными в Унитарную платформу. Он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой в Барбадосе, на которых в октябре был подписан договор о политических и электоральных гарантиях на президентских выборах 2024 года. В ответ на соглашение о проведении «транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей» США смягчили на 6 месяцев ряд санкций против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, что не позволяет им принять участие в президентских выборах, включая победившую на праймериз оппозиции Марию Корину Мачадо. Родригес назвал это заявление Блинкена «ложью и шантажом» и заявил, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.