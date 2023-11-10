Венесуэла ведет секретные переговоры с США — Мадуро
09:20 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна ведет секретные переговоры с США, которые возглавляет председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес.
«Председатель Национальной ассамблеи <…> Родригес руководит диалогом с США, это секретный диалог, пожалуйста, не говорите это публично», — заявил в четверг президент на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.
Мадуро напомнил, что Родригес также является руководителем мирных переговоров с крайне правыми партиями, объединенными в Унитарную платформу. Он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой в Барбадосе, на которых в октябре был подписан договор о политических и электоральных гарантиях на президентских выборах 2024 года. В ответ на соглашение о проведении «транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей» США смягчили на 6 месяцев ряд санкций против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы.
Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, что не позволяет им принять участие в президентских выборах, включая победившую на праймериз оппозиции Марию Корину Мачадо. Родригес назвал это заявление Блинкена «ложью и шантажом» и заявил, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.
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