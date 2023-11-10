Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования
08:59 10.11.2023
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума Finopolis прокомментировал предложение Банка России придать Стандарту комплексного урегулирования «силу закона».
«Мы, безусловно, поддерживаем движение к тому, чтобы помощь клиенту с множественными кредитами могла быть гарантированно оказана.
Но в то же время считаем важным учитывать рыночный баланс интересов участников сделки – заемщиков и их кредиторов, кредиторов между собой», - отметил Александр Ведяхин.
По его словам, Сбер начал внедрение комплексного урегулирования в 2022 году, сегодня банк сотрудничает с 11 другими кредитными учреждениями, а общий портфель сделок составляет почти 4 тысячи. Востребованность продукта среди заемщиков высокая – многим он, действительно, помогает выйти из трудной финансовой ситуации. То есть фактически это решение проблемы клиента «под ключ», в отличие от разовых реструктуризаций, которые каждый кредитор мог проводить отдельно друг от друга или отказывать заемщику в связи с высокой кредитной нагрузкой.
«Следующий важный шаг, который нужно сделать для того, чтобы продукт получил должное развитие – это сделать сервис цифровым, чтобы услугу можно было легко оформить и сопровождать – и клиентам, и банкам-участникам. Также мы пригласили к диалогу о развитии продукта и МФО, и коллекторские агентства. Прорабатываем все возможные схемы сделок, которые могут быть важны для наших клиентов», - отметил Александр Ведяхин.
Комплексное урегулирование – это один из новых продуктов на финансовом рынке, который позволяет розничным клиентам реструктурировать несколько кредитов, взятых в разных банках.
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