Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново — Нетаньяху

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

«Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», — сказал он в четверг в интервью телеканалу Fox News.

Глава правительства добавил, что Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать палестинский анклав, ни управлять им. Однако на протяжении какого-то времени Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения ХАМАС, отметил он. «Мои ожидания связаны с заново отстроенной Газой для жителей Газы», — заключил Нетаньяху.