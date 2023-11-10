0
0
82
НОВОСТИ

Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново — Нетаньяху

10:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

«Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», — сказал он в четверг в интервью телеканалу Fox News.

Глава правительства добавил, что Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать палестинский анклав, ни управлять им. Однако на протяжении какого-то времени Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения ХАМАС, отметил он. «Мои ожидания связаны с заново отстроенной Газой для жителей Газы», — заключил Нетаньяху.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:20 10.11.2023
Индия надеется на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны — министр
0
29
10:18 10.11.2023
Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии Сбера
0
15
10:10 10.11.2023
Собянин: 90% флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект
0
52
10:05 10.11.2023
Самолет Ан-2 пропал на Чукотке
0
68
09:32 10.11.2023
Два беспилотника перехвачены у Крыма, еще один уничтожен в Тульской области
0
117
09:20 10.11.2023
Венесуэла ведет секретные переговоры с США — Мадуро
0
170
09:05 10.11.2023
Россиянка подтвердила информацию о готовящейся эвакуации российских граждан из Газы
0
164
09:00 10.11.2023
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
0
167
08:59 10.11.2023
Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования
0
157
23:15 09.11.2023
Спикер парламента Грузии рассказал, к чему бы привели санкции против России
0
710

Возврат к списку