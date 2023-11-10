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НОВОСТИ

Самолет Ан-2 пропал на Чукотке

10:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, начались его поииски.

«Самолет вылетел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

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