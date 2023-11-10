Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера (9 ноября — прим. ТАСС) осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — указано в сообщении.