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Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии

10:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера (9 ноября — прим. ТАСС) осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — указано в сообщении.

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