Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии Сбера

10:18

В Якутске появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев.

Лаборатория будет решать широкий круг социально значимых задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий. Запланировано тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона, популяризация ИИ и цифровых технологий.

Идея создать лабораторию возникла на дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую Сбер провёл для правительства Республики Саха (Якутия) в июне 2023 года. Лаборатория станет частью сети центров ИИ, занятых продвижением и развитием технологий ИИ. Сегодня при поддержке Сбера и его партнеров уже открыты такие центры во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Томске.

«Появление Лаборатории искусственного интеллекта в Якутске — ещё один шаг на пути масштабной цифровизации страны, – отметил Герман Греф. – AI-трансформация сегодня происходит по всей России, и Сбер выступает одним из драйверов этого процесса, который помогает развивать экономику и улучшать качество жизни людей. Лаборатория займётся прикладными вопросами, актуальными именно для Якутии. Уверен, её работа поможет решить насущные вопросы региона в сфере здравоохранения и безопасности, а также найти ответы на климатические вызовы».

«Создание лаборатории искусственного интеллекта имеет прикладные цели. С помощью исследований в рамках проекта будут решаться вопросы, требующие обработки больших объемов данных, – сообщил Айсен Николаев. – Например, в рамках наблюдения за состоянием вечной мерзлоты для ее сохранения. Или в сфере охраны здоровья якутян, в медицине. Также перед нами стоит задача дальнейшей цифровизации экономики, что напрямую связано с активным использованием искусственного интеллекта. Уверен, что Лаборатория станет эффективным инструментом для этого процесса, и с помощью наших партнеров по проекту мы достигнем значительных успехов в этой сфере».

«Планируется создание проектных команд, включающих как исследователей-разработчиков, так и специалистов региональных органов власти и представителей реального сектора экономики, которые будут формулировать прикладные задачи, – рассказал Анатолий Николаев. – Это позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в определенных отраслях экономики и региональных органах власти Якутии с перспективой масштабирования в другие регионы РФ. Создание лаборатории – важный шаг в решении задачи опережающего развития республики».

По итогам 2022 года Якутия стала лидером по объёмам экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости. В республике действует единая инновационная экосистема, в которую входят правительство региона, технопарк «Якутия», ИТ-парк «Якутск», венчурная компания «Якутия», Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и другие организации.