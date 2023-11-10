Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии Сбера
10:18 10.11.2023
В Якутске появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев.
Лаборатория будет решать широкий круг социально значимых задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий. Запланировано тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона, популяризация ИИ и цифровых технологий.
Идея создать лабораторию возникла на дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую Сбер провёл для правительства Республики Саха (Якутия) в июне 2023 года. Лаборатория станет частью сети центров ИИ, занятых продвижением и развитием технологий ИИ. Сегодня при поддержке Сбера и его партнеров уже открыты такие центры во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Томске.
«Появление Лаборатории искусственного интеллекта в Якутске — ещё один шаг на пути масштабной цифровизации страны, – отметил Герман Греф. – AI-трансформация сегодня происходит по всей России, и Сбер выступает одним из драйверов этого процесса, который помогает развивать экономику и улучшать качество жизни людей. Лаборатория займётся прикладными вопросами, актуальными именно для Якутии. Уверен, её работа поможет решить насущные вопросы региона в сфере здравоохранения и безопасности, а также найти ответы на климатические вызовы».
«Создание лаборатории искусственного интеллекта имеет прикладные цели. С помощью исследований в рамках проекта будут решаться вопросы, требующие обработки больших объемов данных, – сообщил Айсен Николаев. – Например, в рамках наблюдения за состоянием вечной мерзлоты для ее сохранения. Или в сфере охраны здоровья якутян, в медицине. Также перед нами стоит задача дальнейшей цифровизации экономики, что напрямую связано с активным использованием искусственного интеллекта. Уверен, что Лаборатория станет эффективным инструментом для этого процесса, и с помощью наших партнеров по проекту мы достигнем значительных успехов в этой сфере».
«Планируется создание проектных команд, включающих как исследователей-разработчиков, так и специалистов региональных органов власти и представителей реального сектора экономики, которые будут формулировать прикладные задачи, – рассказал Анатолий Николаев. – Это позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в определенных отраслях экономики и региональных органах власти Якутии с перспективой масштабирования в другие регионы РФ. Создание лаборатории – важный шаг в решении задачи опережающего развития республики».
По итогам 2022 года Якутия стала лидером по объёмам экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости. В республике действует единая инновационная экосистема, в которую входят правительство региона, технопарк «Якутия», ИТ-парк «Якутск», венчурная компания «Якутия», Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и другие организации.
НОВОСТИ
- 10:32 10.11.2023
- Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии
- 10:20 10.11.2023
- Индия надеется на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны — министр
- 10:10 10.11.2023
- Собянин: 90% флюорографий в Москве анализирует искусственный интеллект
- 10:05 10.11.2023
- Самолет Ан-2 пропал на Чукотке
- 10:00 10.11.2023
- Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново — Нетаньяху
- 09:32 10.11.2023
- Два беспилотника перехвачены у Крыма, еще один уничтожен в Тульской области
- 09:20 10.11.2023
- Венесуэла ведет секретные переговоры с США — Мадуро
- 09:05 10.11.2023
- Россиянка подтвердила информацию о готовящейся эвакуации российских граждан из Газы
- 09:00 10.11.2023
- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- 08:59 10.11.2023
- Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать