Два самолета Ил-76 находятся в Каире для эвакуации россиян из сектора Газа
11:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два спецборта из России находятся в аэропорту Каира в готовности к эвакуации граждан РФ из сектора Газа, сообщили ТАСС в каирском аэропорту.
«На стоянке аэропорта находятся два самолета Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы», — сказал собеседник агентства.
5 ноября эти самолеты доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы.
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