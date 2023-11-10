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Два самолета Ил-76 находятся в Каире для эвакуации россиян из сектора Газа

11:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два спецборта из России находятся в аэропорту Каира в готовности к эвакуации граждан РФ из сектора Газа, сообщили ТАСС в каирском аэропорту.

«На стоянке аэропорта находятся два самолета Ил-76 России, они в готовности к эвакуации россиян из Газы», — сказал собеседник агентства.

5 ноября эти самолеты доставили в Египет гуманитарную помощь для населения Газы.

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