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В Раде предложили лишить главу МО права назначать и увольнять командование ВСУ

11:20 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» внесли законопроект о лишении министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передаче этих полномочий главнокомандующему вооруженных сил. Об этом сообщил депутат Ростислав Павленко.

В начале ноября был отправлен в отставку командующий силами специальных операций (ССО) Виктор Хоренко. Как сообщили в офисе президента, увольнение произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова, сам Хоренко узнал об отставке от СМИ и заявил, что претензий со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ранее не получал.

«Чтобы прекратить политические игры, мы с коллегами вносим предложение назначать и увольнять военное командование по представлению главнокомандующего, а не министра обороны», — написал депутат на своей странице в соцсети. Умеров занимает пост министра обороны Украины с 6 сентября 2023 года, а Залужный является главнокомандующим ВСУ с 27 июля 2021 года.

Согласно сайту украинского парламента, законопроект о внесении изменений в статью 16 закона «О национальной безопасности Украины» относительно усовершенствования порядка назначения высшего командования Вооруженных сил Украины зарегистрирован под номером 10229. Среди инициаторов законопроекта указан и бывший президент Украины Петр Порошенко (2014-2019), ныне глава партии «Европейская солидарность».

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