Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийское правительство даст убежище жителям островного тихоокеанского государства Тувалу, территория которого может быть полностью затоплена из-за глобального потепления. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, между Австралией и Тувалу было подписано «самое значительное в истории двух стран соглашение, которое подчеркивает приверженность Канберры интересам тихоокеанской семьи». «Соглашение касается [отношений стран] в трех основных сферах: изменение климата, мобильность граждан и безопасность. Ежегодно мы будем выдавать 280 специальных виз гражданам Тувалу, чтобы они могли приезжать в Австралию, чтобы жить, работать и учиться», — сказал он, выступая перед журналистами.

Альбанезе также отметил, что австралийское правительство поддержит ряд инфраструктурных проектов, позволяющих Тувалу адаптироваться к последствиям глобального потепления. «Австралия поддержит два важных проекта по адаптации к изменению климата, выделив 16,9 млн австралийских долларов [$10,7 млн] для реализации проекта расширения территории основного острова на 6%», — сообщил он.

Кроме того, австралийский премьер пообещал расширить программу помощи Канберры тихоокеанским островным государствам и внести дополнительный вклад в региональный фонд борьбы с последствиями глобального потепления. «Австралия инвестирует 350 млн австралийских долларов [$222,6 млн] в развитие климатической инфраструктуры региона и направит 75 млн австралийских долларов [$47,7 млн] на программу помощи сельским районам островных государств Тихого океана», — указал он.

Тувалу — островное государство площадью 30 кв. км с населением около 12 тыс. человек, располагающееся в юго-западной части Тихого океана. Согласно оценкам экспертов ООН, из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана острова, принадлежащие Тувалу, полностью уйдут под воду в период с 2050 по 2070 год, однако непригодными для жизни они станут гораздо раньше.