0
0
85
НОВОСТИ

Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер

11:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийское правительство даст убежище жителям островного тихоокеанского государства Тувалу, территория которого может быть полностью затоплена из-за глобального потепления. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, между Австралией и Тувалу было подписано «самое значительное в истории двух стран соглашение, которое подчеркивает приверженность Канберры интересам тихоокеанской семьи». «Соглашение касается [отношений стран] в трех основных сферах: изменение климата, мобильность граждан и безопасность. Ежегодно мы будем выдавать 280 специальных виз гражданам Тувалу, чтобы они могли приезжать в Австралию, чтобы жить, работать и учиться», — сказал он, выступая перед журналистами.

Альбанезе также отметил, что австралийское правительство поддержит ряд инфраструктурных проектов, позволяющих Тувалу адаптироваться к последствиям глобального потепления. «Австралия поддержит два важных проекта по адаптации к изменению климата, выделив 16,9 млн австралийских долларов [$10,7 млн] для реализации проекта расширения территории основного острова на 6%», — сообщил он.

Кроме того, австралийский премьер пообещал расширить программу помощи Канберры тихоокеанским островным государствам и внести дополнительный вклад в региональный фонд борьбы с последствиями глобального потепления. «Австралия инвестирует 350 млн австралийских долларов [$222,6 млн] в развитие климатической инфраструктуры региона и направит 75 млн австралийских долларов [$47,7 млн] на программу помощи сельским районам островных государств Тихого океана», — указал он.

Тувалу — островное государство площадью 30 кв. км с населением около 12 тыс. человек, располагающееся в юго-западной части Тихого океана. Согласно оценкам экспертов ООН, из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана острова, принадлежащие Тувалу, полностью уйдут под воду в период с 2050 по 2070 год, однако непригодными для жизни они станут гораздо раньше.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.11.2023
Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии
0
54
09:32 10.11.2023
Два беспилотника перехвачены у Крыма, еще один уничтожен в Тульской области
0
80
09:00 10.11.2023
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
0
85
21:15 09.11.2023
Представитель ЦАХАЛ заявил, что прекращения огня нет, сражение продолжается
0
138
17:12 09.11.2023
В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев
0
150
14:32 09.11.2023
Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
0
181
13:32 09.11.2023
Пять человек, по предварительным данным, погибли при ракетном ударе ВСУ по Скадовску
0
194
10:32 09.11.2023
Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области
0
204
10:20 09.11.2023
Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору
0
206
09:00 09.11.2023
Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
0
217

Возврат к списку