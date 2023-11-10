Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер
11:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралийское правительство даст убежище жителям островного тихоокеанского государства Тувалу, территория которого может быть полностью затоплена из-за глобального потепления. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
По словам главы правительства, между Австралией и Тувалу было подписано «самое значительное в истории двух стран соглашение, которое подчеркивает приверженность Канберры интересам тихоокеанской семьи». «Соглашение касается [отношений стран] в трех основных сферах: изменение климата, мобильность граждан и безопасность. Ежегодно мы будем выдавать 280 специальных виз гражданам Тувалу, чтобы они могли приезжать в Австралию, чтобы жить, работать и учиться», — сказал он, выступая перед журналистами.
Альбанезе также отметил, что австралийское правительство поддержит ряд инфраструктурных проектов, позволяющих Тувалу адаптироваться к последствиям глобального потепления. «Австралия поддержит два важных проекта по адаптации к изменению климата, выделив 16,9 млн австралийских долларов [$10,7 млн] для реализации проекта расширения территории основного острова на 6%», — сообщил он.
Кроме того, австралийский премьер пообещал расширить программу помощи Канберры тихоокеанским островным государствам и внести дополнительный вклад в региональный фонд борьбы с последствиями глобального потепления. «Австралия инвестирует 350 млн австралийских долларов [$222,6 млн] в развитие климатической инфраструктуры региона и направит 75 млн австралийских долларов [$47,7 млн] на программу помощи сельским районам островных государств Тихого океана», — указал он.
Тувалу — островное государство площадью 30 кв. км с населением около 12 тыс. человек, располагающееся в юго-западной части Тихого океана. Согласно оценкам экспертов ООН, из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана острова, принадлежащие Тувалу, полностью уйдут под воду в период с 2050 по 2070 год, однако непригодными для жизни они станут гораздо раньше.
НОВОСТИ
- 10:32 10.11.2023
- Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии
- 09:32 10.11.2023
- Два беспилотника перехвачены у Крыма, еще один уничтожен в Тульской области
- 09:00 10.11.2023
- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- 21:15 09.11.2023
- Представитель ЦАХАЛ заявил, что прекращения огня нет, сражение продолжается
- 17:12 09.11.2023
- В этом году по контракту в армию РФ уже принято 410 тыс. человек — Медведев
- 14:32 09.11.2023
- Соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии вступило в силу
- 13:32 09.11.2023
- Пять человек, по предварительным данным, погибли при ракетном ударе ВСУ по Скадовску
- 10:32 09.11.2023
- Беспилотник ВСУ атаковал завод в приграничном районе Курской области
- 10:20 09.11.2023
- Шесть ракет выпущено по базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору
- 09:00 09.11.2023
- Чиновник США подтвердил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 у побережья Йемена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать