Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху — Anadolu
12:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 70% израильтян настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
«Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху», — цитирует его агентство Anadolu.
НОВОСТИ
- 13:20 10.11.2023
- Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук
- 13:13 10.11.2023
- 7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тысяч до миллиона бонусов СберСпасибо
- 13:05 10.11.2023
- На Украине собираются строить подземные школы
- 13:00 10.11.2023
- Израиль испытывает терпение Турции — Эрдоган
- 12:32 10.11.2023
- Венгрия не будет даже обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины — Орбан
- 12:20 10.11.2023
- Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе, сообщили в ВСУ
- 12:18 10.11.2023
- Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов
- 12:00 10.11.2023
- Демократы в Конгрессе США требуют от Байдена раскрывать данные о военной помощи Израилю
- 11:32 10.11.2023
- Австралия даст убежище жителям уходящего под воду Тувалу — премьер
- 11:20 10.11.2023
- В Раде предложили лишить главу МО права назначать и увольнять командование ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать