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НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что до 70% израильтян настроены против Нетаньяху — Anadolu

12:05 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 70% израильтян настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху», — цитирует его агентство Anadolu.

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