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НОВОСТИ

Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

12:18 10.11.2023

В Москве выполняют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, что позволит создать более 52 тыс. рабочих мест. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, на севере мегаполиса действует технопарк, в котором проектируются и разрабатываются технологические решения для строительной отрасли. А на западе столицы будет построена вторая очередь мясоперерабатывающего завода. На северо-востоке создадут производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

«80 промышленных масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве. Благодаря им будет создано больше 52 тыс. рабочих мест», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что под масштабные инвестпроекты с 2016 года в Москве предоставляются участки без торгов. В результате застройщики получают землю в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

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