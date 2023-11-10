Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

12:18

В Москве выполняют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, что позволит создать более 52 тыс. рабочих мест. По словам мэра столицы Сергея Собянина, например, на севере мегаполиса действует технопарк, в котором проектируются и разрабатываются технологические решения для строительной отрасли. А на западе столицы будет построена вторая очередь мясоперерабатывающего завода. На северо-востоке создадут производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

«80 промышленных масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве. Благодаря им будет создано больше 52 тыс. рабочих мест», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что под масштабные инвестпроекты с 2016 года в Москве предоставляются участки без торгов. В результате застройщики получают землю в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.