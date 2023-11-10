Израиль испытывает терпение Турции — Эрдоган
13:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Израиль продолжает испытывать терпение Турции, в том числе угрозами применения ядерного оружия.
«Они [Израиль] испытывают наше терпение своими иллюзиями о земле обетованной, которая включает и территории нашей страны, а также угрозами применения ядерного оружия», — сказал он во время выступления в Анкаре, которое транслировали местные телеканалы. Эрдоган также отметил, что израильская сторона «будет привлечена к ответу и будет осуждена перед лицом всего человечества».
«С той силой, которую мы получаем от коллективной [международной] совести, мы продолжим всецело поддерживать палестинцев. Мы не перестанем говорить правду, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества всего палестинского народа, особенно жителей Газы, которые изо всех сил пытаются защитить свою родину и свою жизнь», — добавил он.
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