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Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук

13:20 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября, возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] российскую делегацию возглавит вице-премьер [Алексей] Оверчук», — сказал представитель Кремля.

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