На Украине собираются строить подземные школы
13:05 10.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Украины заявили о строительстве подземных школ. Первое такое учебное заведение начали возводить в посёлке Коротыч в Харьковской области.
Как отмечается, в образовательном учреждении будет несколько помещений, санитарные комнаты и три выхода. Одновременно разместиться в школе смогут порядка 500 человек. Кроме того, сооружение сможет выдержать прямое попадание ракеты комплекса С-300.
Сообщается, что на строительство учебного заведения потратят 2,7 млн долларов. Говорит Москва
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