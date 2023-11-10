7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тысяч до миллиона бонусов СберСпасибо

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В Сбере подвели итоги первого этапа розыгрыша бонусов СберСпасибо, который прошел в преддверии акции Зеленый день. Итоги второго этапа будут подведены до 30 ноября 2023 года.

С 10 по 31 октября включительно 16 720 870 клиентов – участников программы лояльности СберСпасибо совершили более 80 млн трансакций, оплачивая покупки любой картой Сбера (кредитной или дебетовой) или по SberPay. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было оплатить не менее пяти покупок стоимостью от 1000 рублей каждая.

В итоге 10 участников, выполнивших условия розыгрыша, получили по 1 млн бонусов каждый, 100 человек – по 100 тыс. бонусов, ещё 500 участников – по 50 тыс. бонусов и 7000 – от 5 до 10 тыс. бонусов. Всего победителями акции стали 7610 человек. Призы уже зачислены на бонусные счета победителей.

Каждому участнику будет доступен промокод на 800 руб., который можно потратить на заказ на Мегамаркете от 5000 руб. до 14 ноября включительно. Для проверки результата розыгрыша необходимо авторизоваться на сайте Зеленого дня.

Потратить накопленные бонусы можно на распродажах Зеленого дня. Основной этап акции стартовал 9 ноября и продлится до 12 ноября. В эти четыре дня клиенты банка смогут воспользоваться особыми предложениями банка и партнеров на потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, покупки в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях. А тремя днями раньше, 6 ноября, стартовал Зеленый день для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+.