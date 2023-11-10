Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус своих обещаний — Песков
13:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие военных успехов на поле боя заставляет президента Украины Владимира Зеленского повышать градус обещаний своим западным донорам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Зеленский и киевский режим отчаянно обещают военные успехи на поле боя. Обещают своим донорам. Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры волнуются и начинают вибрировать», — сказал Песков.
«Соответственно, Зеленскому ничего не остается, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их, что эти успехи будут», — добавил представитель Кремля, комментируя заявления украинского лидера о том, что компромисс для Украины неприемлем и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года.
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