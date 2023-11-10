Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы — губернатор
14:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, найден. Два пилота и пассажир, по предварительным данным, живы, но получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все три человека — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа», — написал он.
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