Песков назвал «искуплением кровью» участие осужденных в СВО
14:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО.
Поводом для вопроса стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году. Как отметил Песков, для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов — принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту.
«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — подчеркнул представитель Кремля. «Вот все, что я могу сказать по этому случаю», — добавил он.
НОВОСТИ
- 15:00 10.11.2023
- Минобороны Нидерландов призвало создать пост еврокомиссара по оборонной промышленности
- 14:12 10.11.2023
- Более половины граждан Армении не доверяют политике Пашиняна — опрос
- 14:00 10.11.2023
- Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы — губернатор
- 13:32 10.11.2023
- Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус своих обещаний — Песков
- 13:20 10.11.2023
- Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук
- 13:13 10.11.2023
- 7610 клиентов Сбера выиграли от 5 тысяч до миллиона бонусов СберСпасибо
- 13:05 10.11.2023
- На Украине собираются строить подземные школы
- 13:00 10.11.2023
- Израиль испытывает терпение Турции — Эрдоган
- 12:32 10.11.2023
- Венгрия не будет даже обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины — Орбан
- 12:20 10.11.2023
- Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе, сообщили в ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать