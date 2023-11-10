Песков назвал «искуплением кровью» участие осужденных в СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО.

Поводом для вопроса стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году. Как отметил Песков, для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов — принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту.

«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — подчеркнул представитель Кремля. «Вот все, что я могу сказать по этому случаю», — добавил он.