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Минобороны Нидерландов призвало создать пост еврокомиссара по оборонной промышленности

15:00 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды считают необходимым создание отдельного поста в Европейской комиссии для решения вопросов, связанных с оборонной промышленностью. Такое мнение высказала и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в интервью радиостанции BNR.

«Сейчас процессы идут очень медленно, — отметила она. — Поэтому мне кажется хорошей идей, чтобы следующая Европейская комиссия обратила на это особое внимание, чтобы был еврокомиссар, который бы уделял 100% своего времени данным вопросам».

По мнению и. о. министра, это позволит ускорить и увеличить объемы производства оружия и боеприпасов, а также более эффективно расходовать средства на оборону.

«В своей среде мы иногда шутим, что стали похожи на торговцев оружием, — добавила Олленгрен. — Но здесь мало смешного. Мы стоим перед самой серьезной за последние десятилетия угрозой для глобальной безопасности».

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