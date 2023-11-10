Украина в 2022 году отказалась заключить соглашение с РФ из-за США — Орбан
15:12 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии знает из дипломатических и разведывательных источников, что в марте 2022 года Украина отказалась заключить мирное соглашение с Россией по указанию США. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Главу правительства попросили прокомментировать недавнее интервью бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера газете Berliner Zeitung, в котором он сообщил, что украинские власти отказались заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что им не позволили это сделать США. «То, что сказал бывший канцлер Германии, является хорошо известным фактом в мире дипломатии», — ответил Орбан.
«Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», — подтвердил премьер. По его словам, когда-нибудь эти сведения станут достоянием широкой общественности. «Историки узнают об этом однажды», — добавил Орбан.
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