12 ноября Сбер приглашает на свой день рождения на выставку «Россия»
15:25 10.11.2023
В день рождения 12 ноября Сбер приглашает всех в свой павильон на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Гостей ждет праздничная атмосфера, мастер-классы, угощения и множество сюрпризов.
Павильон Сбера облачится в фирменный зеленый цвет. Зеленым будет все: от воздушных шаров, которыми украсят залы экспозиции, до яблок, которыми угостят гостей.
Увлекательная программа ждет маленьких гостей павильона. Детей будут развлекать аниматоры, иллюзионист и Чебурашка, который угостит апельсинами. А еще каждый юный посетитель выставки бесплатно получит именинный капкейк или макарунс. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах в кафе павильона.
Образовательная программа павильона в этот день также посвящена дню рождения Сбера. В лектории с 12:00 до 13:30 можно послушать лекцию ведущего эксперта компании по технологиям Сергея Маркова. Тема – «Большая гонка в области искусственного интеллекта и участие в ней исследователей Сбера». А с 14:00 до 15:30 менеджер дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера Резеда Валлиулина расскажет о волонтерстве в компании.
Кроме того, гости павильона смогут поучаствовать в акции Зеленый день Сбера – большой распродаже, включающей выгодные предложения не только по товарам и услугам, но и по финансовым продуктам. В этом году акция проходит с 9 по 12 ноября. Предложения Зеленого дня распространяются на большой ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнеров.
Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.
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