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Больше 3,5 миллиардов бонусов СберСпасибо получат покупатели Мегамаркета с начала акции Зеленый день

15:30 10.11.2023

Больше 3,5 млрд бонусов СберСпасибо получат в виде кешбэка клиенты Сбера за заказы на маркетплейсе Мегамаркет. Это итоги первых трех суток акции Зеленый день.

В этом году в честь дня рождения Сбера Зеленый день на маркетплейсе проходит с 6 по 12 ноября включительно. С 6 по 8 ноября скидками и акциями могли воспользоваться клиенты банка с подпиской СберПрайм и СберПрайм+. А с 9 по 12 ноября выгодные предложения доступны всем пользователям Мегамаркета.

За первые трое суток распродажи пользователи с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ сделали сотни тысяч заказов. Самой популярной по числу заказанных товаров стала категория «Супермаркет», а в денежном эквиваленте лидировала «Бытовая техника». Самым популярным товаром среди бытовой техники стали умные телевизоры Sber. На втором месте по продажам оказались две популярные модели айфона. При этом телевизоры заказывали на Мегамаркете в 2,7 раза чаще, чем смартфоны.

Категория «Товары для животных» в первые дни распродажи также пользовалась популярностью, а самым часто заказываемым товаром стал корм для кошек.

Акция «Зеленый день» продлится до 12 ноября. Особые предложения распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнеров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, выгодные предложения на Мегамаркете, в СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях.

Всеми скидками и предложениями можно воспользоваться в приложении СберБанк Онлайн, на сайте акции, сайтах и мобильных приложениях партнеров. Ожидается, что удачные покупки в Зеленый день совершат миллионы клиентов Сбера и его компаний-партнеров.

Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнеры готовят особые предложения для своих клиентов и всех жителей России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера – СберКот. Он изучил все технологии и сервисы Сбера и, как настоящий кот, отлично разбирается в самом лучшем и вкусном.

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