Пенсионерки пытались поджечь военкоматы в двух городах Свердловской области
16:00 10.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Свердловской области пенсионерки пытались поджечь военкоматы в двух городах. В обоих случаях женщин к преступлению подтолкнули мошенники.
Как сообщает Telegram-канал антитеррористической комиссии региона, в Асбесте поджог совершила 69-летняя пенсионерка, которой на протяжении месяца через мессенджер злоумышленники присылали сообщения, убеждая в необходимости сделать это. Выяснилось, что после преступления ей перевели 30 тысяч рублей.
Аналогичный случай произошёл в Каменске-Уральском. Жительнице этого города мошенники представились сотрудниками ЦБ, ФСБ и судебным приставом. Они убедили её, что в военкомате находятся люди, которые хотят завладеть её недвижимостью. За поджог мошенники пообещали пенсионерке 150 тысяч рублей. Говорит Москва
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