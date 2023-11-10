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Байден намерен прояснить с Си Цзиньпином недопонимания по Тайваню — чиновник США

16:12 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября намерен «прояснить недопонимания» касательно американской позиции по тайваньскому вопросу. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

«Мы стремимся к тому, чтобы донести имеющуюся у нас позицию и ясно изложить ее», — заявил представитель американской администрации. По его словам, значительное внимание во время беседы лидеров за закрытыми дверями будет уделено «прояснению недопониманий». Как подчеркнул чиновник, Байден намерен заявить о наличии у США озабоченностей касательно якобы «беспрецедентного наращивания военной активности вокруг Тайваня», которую Вашингтон считает «опасной и провокационной». «Мы считаем, что подобные действия подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и вызывают обеспокоенность касательно всего Индийско-Тихоокеанского региона», — утверждал чиновник.

Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

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