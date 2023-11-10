Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд, до $577 млрд — ЦБ
16:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международные резервы РФ на 3 ноября 2023 г. составили $577 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 27 октября, объем резервов составлял $575,5 млрд.
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