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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд, до $577 млрд — ЦБ

16:32 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 3 ноября 2023 г. составили $577 млрд, увеличившись за неделю на $1,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 27 октября, объем резервов составлял $575,5 млрд.

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