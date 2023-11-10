Обнаруженный у Balticconnector якорь мог принадлежать судну КНР — полиция Финляндии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear. С таким утверждением выступил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи.

«На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам. На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе», — приводит телерадиоканал Yle слова представителя правоохранительных органов. Он добавил, что основная часть расследования завершена, однако предстоит еще уточнить некоторые технические аспекты.