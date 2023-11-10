Сбер поддерживает межбанковское партнерство в сфере токенизированных денег
16:59 10.11.2023
Консорциум может стать формой партнерства банков в области безналичных токенизированных денег, сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов на круглом столе «Токенизированные безналичные деньги на счетах и банках: вызовы и возможности», который прошел 10 ноября на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
«Это можно называть консорциум, это можно называть по-другому. Но то, что каждый банк не сможет создать платформу токенизированных денег, это совершенно точно. Консорциум, на мой взгляд, является такой предпочтительной формой. В этом году мы много раз говорили, что мы к такому партнерству абсолютно готовы», ― отметил Попов.
По мнению директора дивизиона Сбербанка, в условиях развития новых технологий, основанных на распределенных реестрах, именно коммерческие банки могут стать лидерами создания токенизированной экономики, что позволит полностью безопасно и с надлежащей скоростью обрабатывать транзакции клиентов. «Мы считаем, что токенизированный безналичный рубль будет применяться во всех отраслях экономики и станет особенно востребованным в таких сферах, как госзакупки, ЖКХ, работа маркетплейсов и агрегаторов, выплата субсидий и грантов», ― заключил Попов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил поддержку идеи токенизации безналичных рублей. «В течение, наверное, двух лет мы активно эту идею продвигаем и считаем, что от нее будет много пользы для наших клиентов», ― отметил Греф.
В сентябре Банк России в своем докладе про токенизацию безналичных денег представил три базовые модели токенизации, то есть цифровой «маркировки» всех операций. По мнению регулятора, развитие токенизации безналичных денег может снизить зависимость от традиционных систем и связанных с ними валют, а также повысить устойчивость и конкурентоспособность финансовой системы на мировой арене.
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