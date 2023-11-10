За неделю годовая инфляция в РФ ускорилась с 6,69% до 6,99% - МЭР

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в РФ с 31 октября по 7 ноября 2023 года ускорилась до 6,99% с 6,69% неделей ранее (с 24 октября по 30 октября). Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.



«В октябре 2023 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,83%. Год к году инфляция составила 6,69%. В сегменте продовольственных товаров динамика цен составила 1,35%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,55% на фоне снижения цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также замедления роста цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы, легковые автомобили. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,48% при удешевлении туристических услуг (как внутри России, так и зарубежных)», — говорится в обзоре.



«На первой неделе ноября (период с 31 октября по 7 ноября 2023 г. — 8 дней) инфляция составила 0,42%, год к году — 6,99%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,47% в основном за счет плодоовощной продукции. На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,63% с учетом удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,06% на фоне удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг гостиниц и санаториев», — отмечается в документе.



Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024–2026 гг. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.



