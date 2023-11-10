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НОВОСТИ

На создание туристического кластера в Кронштадте выделили около 1,5 млрд рублей

20:40 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство выделило Министерству обороны России около 1,5 млрд рублей на создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Среди запланированных работ указана реконструкция форта «Петр I», также известного как форт «Цитадель», говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории г. Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

В распоряжении уточняется, что будут проведены работы по реконструкции с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию форта «Петр I». Осуществить контроль за использованием выделенных средств поручено Минобороны.

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