На создание туристического кластера в Кронштадте выделили около 1,5 млрд рублей
20:40 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории г. Кронштадта бюджетные ассигнования в размере 1 497 889,9 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
В распоряжении уточняется, что будут проведены работы по реконструкции с элементами реставрации с приспособлением к современному использованию форта «Петр I». Осуществить контроль за использованием выделенных средств поручено Минобороны.
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