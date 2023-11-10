В реестр иноагентов внесен псковский политик Алексей Малов
22:25 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме того, в реестр включены издания «Гроза» и «Кедр медиа» и Сергей Колдобский.
В Минюсте прокомментировали включение физлиц и организаций в реестр. Колдобский осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов и является корреспондентом иностранного интернет-издания. Малов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Он проживает за пределами РФ.
Проект «Гроза» осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ, пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории страны. «Кедр медиа» принимал участие в распространении материалов иноагентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.
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