Нетаньяху приравнял ХАМАС к террористам "Исламского государства"* - СМИ
09:00 11.11.2023 Источник: Интерфакс
"В то время как Израиль делает все, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам и призывает их покинуть районы боевых действий, ХАМАС-ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация* - ИФ) делает все, чтобы помешать им уйти в безопасные районы и использует их в качестве живого щита", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его офисом СМИ обращают внимание, что он приравнял ХАМАС к террористам "Исламского государства".
Израильский премьер добавил, что именно ХАМАС "жестоко удерживает наших заложников - женщин, детей и стариков, что является преступлением против человечности", а также "использует школы, мечети и больницы в качестве командных центров террористов".
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