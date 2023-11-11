Нетаньяху приравнял ХАМАС к террористам "Исламского государства"* - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить бомбардировки сектора Газа во избежание жертв среди мирных жителей, обвинил в их гибели палестинскую группировку ХАМАС.

"В то время как Израиль делает все, чтобы избежать причинения вреда гражданским лицам и призывает их покинуть районы боевых действий, ХАМАС-ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация* - ИФ) делает все, чтобы помешать им уйти в безопасные районы и использует их в качестве живого щита", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его офисом СМИ обращают внимание, что он приравнял ХАМАС к террористам "Исламского государства".

Израильский премьер добавил, что именно ХАМАС "жестоко удерживает наших заложников - женщин, детей и стариков, что является преступлением против человечности", а также "использует школы, мечети и больницы в качестве командных центров террористов".