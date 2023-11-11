Названы даты проведения саммита ЕС - КНР

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Китай 7–8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР. Об этом он сообщил в эфире телеканала LCI.

«У нас будет двусторонний саммит с председателем КНР [Си Цзиньпином] и его командами, он пройдет в Китае 7 и 8 декабря», — сказал Мишель. Он уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.