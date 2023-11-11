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Планы дальнейшего оказания военной помощи Киеву странами ЕС могут быть скорректированы - СМИ

09:30 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) может быть вынуждена пересмотреть свое предложение о выделении Украине военной помощи на 20 млрд евро за четыре года из-за протестов некоторых членов сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

«Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить, — заявил один из собеседников агентства. — У Германии много вопросов, что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах».

Главы Минобороны стран ЕС намерены 14 ноября обсудить в Брюсселе планы дальнейшего оказания военной помощи Киеву. По словам источников Reuters, в преддверии этой встречи целый ряд стран, включая ФРГ, высказали сомнения по поводу необходимости брать на себя большие финансовые обязательства сразу на четыре года вперед. Часть членов сообщества также указывает на то, что их бюджеты просто не позволяют выделить требуемые суммы. Поэтому первоначальное предложение ЕК может видоизмениться. Один из возможных вариантов предполагает утверждение пакетов финансовой помощи Украине лишь на год вперед.

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