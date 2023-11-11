В Рязанской области сошли с рельсов вагоны товарного поезда из-за «вмешательства посторонних лиц»
10:00 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в 07:12 (мск — прим. ТАСС) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. <…> На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет», — говорится в сообщении.
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