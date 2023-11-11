Газ из России поступает даже в те страны ЕС, которые заявили об отказе его использовать - Миллер
13:22 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», — сказал он. Так, «Газпром» по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, с которого он идет в другие страны ЕС, а также в страны Юго-Восточной Европы.
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