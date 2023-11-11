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Боррель считает, что страны ЕС должны возместить Украине вероятное сокращение помощи от США

14:05 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовы ее компенсировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — сказал Боррель.

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