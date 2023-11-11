Никаких предпосылок прекращения дипотношений между ОАЭ и Израилем нет - Reuters
16:25 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Израиля продолжает находиться в Абу-Даби, никаких предпосылок к прекращению дипломатических связей нет, пишет Reuters. Отмечается, что переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию станет красной чертой для ОАЭ. Однако источники не исключают, что в случае еще большей эскалации ситуации ОАЭ могут понизить уровень отношений или разорвать их.
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