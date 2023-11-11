Никаких предпосылок прекращения дипотношений между ОАЭ и Израилем нет - Reuters

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют поддерживать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на возмущение растущим числом жертв палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с государственной политикой ОАЭ.

Посол Израиля продолжает находиться в Абу-Даби, никаких предпосылок к прекращению дипломатических связей нет, пишет Reuters. Отмечается, что переселение палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан в Египет или Иорданию станет красной чертой для ОАЭ. Однако источники не исключают, что в случае еще большей эскалации ситуации ОАЭ могут понизить уровень отношений или разорвать их.