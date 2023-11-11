Объемы военной помощи Украине власти ФРГ намерены удвоить в 2024 году
18:26 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с 4 млрд до 8 млрд евро. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ.
По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год 4 млрд евро на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны остались лишь 120 млн евро. Ведомство запросило дополнительно 5 млрд евро, и на этой неделе кабмин решил выделить 4 млрд евро. Комитет Бундестага по бюджету намерен рассмотреть соответствующие изменения на следующей неделе, уточнила газета.
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