Министр обороны Израиля пригрозил «Хезболлах» сделать в Бейруте то же, что в Газе, если Ливан будет втянут в войну
19:35 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я говорю здесь гражданам Ливана: я уже вижу граждан в Газе, которые идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг. „Хезболлах“ втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она [„Хезболлах“] совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», — сказал министр.
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