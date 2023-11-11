Министр обороны Израиля пригрозил «Хезболлах» сделать в Бейруте то же, что в Газе, если Ливан будет втянут в войну

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти считают, что шиитская организация «Хезболлах» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, в этом случае Израиль готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа. С таким предостережением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в ходе поездки на одну из военных баз на северной границе.

«Я говорю здесь гражданам Ливана: я уже вижу граждан в Газе, которые идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг. „Хезболлах“ втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она [„Хезболлах“] совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте», — сказал министр.