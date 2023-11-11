В СМИ появилось имя экс-командира ВСУ, который координировал подрыв «Северных потоков»
21:35 11.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пишет издание, Червинский «был координатором операции [по подрыву] „Северных потоков“. По данным издания, он „занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек“, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии. Как пишет издание, Червинский „получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников“, которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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