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Аналитики WP отмечают беспокойство Вашингтона по поводу потери влияния на Ближнем Востоке

09:20 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Вашингтона относительно палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям США на Ближнем Востоке и на международной арене. Такую оценку приводит газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей руководства арабских стран и аналитиков.

WP отмечает, что обеспокоенность снижением влияния США на Ближнем Востоке появилась в Вашингтоне задолго до последнего обострения палестино-израильского конфликта. «Но нынешняя ситуация, вероятно, ускорит и усугубит последствия, считают аналитики. Тесные связи США и Израиля в подходе к [сектору] Газа привели к тому, что арабские страны не хотят публично идти навстречу Вашингтону по тем или иным вопросам», — отмечает газета.

Издание отмечает, что в условиях мирового раскола, вызванного украинским конфликтом, «кризис в Газе дает основания» для утверждений о том, что «западные страны куда больше беспокоит гибель белых христиан на Украине, чем небелых мусульман на Ближнем Востоке».

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