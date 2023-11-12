МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и дожде в Москве 12 ноября
10:10 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.
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