МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре и дожде в Москве 12 ноября

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.