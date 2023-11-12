Центральный район Воронежа остался без воды из-за коммунальной аварии

12:33 Источник: Интерфакс

Коммунальная авария стала причиной отключения водоснабжения жителей Центрального района Воронежа, сообщила пресс-служба мэрии города. Водоснабжение было остановлено в ночь на воскресенье.

"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной утечки стала трещина корпуса запорной арматуры. Отмечается, что специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок.