Центральный район Воронежа остался без воды из-за коммунальной аварии
12:33 12.11.2023 Источник: Интерфакс
"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, причиной утечки стала трещина корпуса запорной арматуры. Отмечается, что специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок.
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