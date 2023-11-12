Эрдоган рассказал, какие меры моугт спасти ООН от исчезновения

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ООН требуется серьезная реформа, чтобы организация стала более функциональной и спаслась от исчезновения. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Эр-Рияда, где прошел внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

«ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена. Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН», — цитирует его агентство Anadolu.