Эрдоган рассказал, какие меры моугт спасти ООН от исчезновения
13:20 12.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена. Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН», — цитирует его агентство Anadolu.
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